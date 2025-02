Auto auf Parkplatz beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Ein Unbekannter hat am Freitag ein Auto auf dem Edeka-Parkplatz in Oettingen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht zwischen 17 und 17.20 Uhr. Das Fahrzeug war neben der Unterstellmöglichkeit für Einkaufswagen am Südende geparkt. Nach bisherigen Erkenntnissen stand vor dem beschädigten Fahrzeug ein Wohnmobil mit Kastenaufbau, vermutlich mit einer Anhängerkupplung. Es besteht der Verdacht, so die Polizei weiter, dass der Schaden durch diese Anhängerkupplung verursacht wurde. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise. Ebenso wird der Fahrer des betreffenden Wohnmobils gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/2956-11 entgegen. (AZ)