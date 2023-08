Autofahrerin übersieht 75-jährige Radfahrerin im Kreisverkehr bei Schaffhausen

Eine 75-Jährige stürzt nach dem Zusammenstoß mit einem Auto von ihrem Fahrrad und muss ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin hat am Mittwochabend in der Gemeinde Mönchsdeggingen eine Radfahrerin angefahren. Wie die Polizei mitteilt, bog die 84-jährige Fahrerin des Pkw kurz vor Schaffhausen in einen Kreisverkehr ein und übersah hierbei eine 75-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin stürzte. Sie wurde mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus Nördlingen gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2600 Euro. Die Radfahrerin trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm, teilt die Polizei abschließend mit. (AZ)