In Schaffhausen wird über die Straßenbeleuchtung diskutiert

Plus Bei der Bürgerversammlung im Mönchsdegginger Ortsteil geht es auch um das Thema schnelles Internet und den Fremdenverkehr im Ort.

Im Mönchsdegginger Ortsteil Schaffhausen fand am Freitagabend eine Bürgerversammlung statt. Bürgermeisterin Karin Bergdolt präsentierte den aktuellen Haushaltsplan und die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Bergdolt zeigte sich sehr zufrieden mit der Finanzlage der Gemeinde, die seit 2020 schuldenfrei ist und die auch keine Kreditaufnahmen für das laufende Jahr plant. Vielmehr hat die Gemeinde Rücklagen in Höhe von 1,6 Millionen Euro.