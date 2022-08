Nördlinger Motorradfahrer stürzt bei Treuchtlingen auf einen Acker

Im Treuchtlinger Ortsteil Schambach kommt ein 33-Jähriger aus Nördlingen mit seinem Motorrad von der Straße ab. Er muss im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Nördlingen ist am Dienstag in Schambach gestürzt. Gegen 13 Uhr befuhr er die Kreisstraße WUG 36 vom Treuchtlinger Ortsteil Schambach in Richtung Obere Papiermühle. Dort kam er nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und landete auf einem angrenzenden Acker.

Daber verletzte sich der 33-Jährige leicht, er musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Gunzenhausen gebracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. (AZ)