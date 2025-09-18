Scheibe an Auto eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat die Scheibe der Fahrertür eines grauen Volvo eingeschlagen, der in der Grosselfinger Schlosstraße geparkt war. Das Fahrzeug stand zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr, in der Schlosstraße. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

