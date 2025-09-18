Icon Menü
Scheibe von geparktem Volvo in Grosselfingen eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Grosselfingen

Scheibe an Auto eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

In der Grosselfinger Schlosstraße wurde die Scheibe eines geparkten Volvos eingeschlagen. Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen.
    Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat die Scheibe der Fahrertür eines grauen Volvo eingeschlagen, der in der Grosselfinger Schlosstraße geparkt war. Das Fahrzeug stand zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr, in der Schlosstraße. Der Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

