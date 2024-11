Schillerschule plant Erweiterung: Wie der multifunktionale Anbau aussieht

Der Bedarf ist groß: Rund 180 Buben und Mädchen besuchen derzeit die Schillerschule. Für nur etwas mehr als 20 von ihnen gibt es aktuell eine Mittagsbetreuung. Einige der Kinder kämpfen mit besonderen Herausforderungen, wie Schulleiterin Ulrike Knauer im Juli schilderte. So seien manche Mütter alleinerziehend, arbeiteten vielleicht im Schichtdienst oder es wird kein Deutsch in der Familie gesprochen. Denn die Kinder aus den Asylbewerberheimen Nördlingens besuchen die Schillerschule. Ab dem 1. August 2026 haben Eltern zudem einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter. An der Schillerschule soll deshalb bald ein Erweiterungsbau für eine Offene Ganztagsschule (OGS) entstehen, damit Schülerinnen und Schüler dort zu Mittag essen oder ihre Hausaufgaben erledigen können. Architekt Michael Leberzammer vom Büro sl2 Architekten hat am Mittwoch im Nördlinger Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss die Pläne vorgestellt.

