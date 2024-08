Gewalt an der Tankstelle: Zwei 28-Jährige schlagen 24-Jährigen zu Boden

Bei einer Schlägerei auf einem Tankstellengelände in der Carl-Heuchel-Straße in Nördlingen am Sonntagabend ist ein 24-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stieg der junge Mann aus seinem Auto aus und wurde dort von zwei 28-Jährigen angesprochen. Die Männer kannten sich untereinander. Einer der beiden 28-Jährigen trat dann den 24-Jährigen völlig unvermittelt gegen das Bein und schlug anschließend mit der Faust in dessen Gesicht. Der andere 28-Jährige schlug ebenfalls mit der Faust in das Gesicht des 24-Jährigen, so die Polizei. Als dieser am Boden lag, flüchteten beide. Der 24-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Er musste ärztlich versorgt werden. Gegen die beiden 28-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. Zeugen zu dieser Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlägerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis