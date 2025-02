Mann ruft Polizei: Gab es in Nähermemmingen eine Schlägerei?

Vier junge Erwachsene sind am Sonntag, gegen 4 Uhr, in Nähermemmingen aneinander geraten. Wie die Polizei berichtet, meldete ein 24-Jähriger, dass er von drei Personen verprügelt worden sei. Bei ihm konnten bislang nur Verletzungen an den Beinen festgestellt werden. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein 17-jähriger Beteiligter gab an, dass er von dem 24-jährigen Mann vorher angepöbelt wurde, zudem soll dieser versucht haben, ihn zu schlagen. Drei der vier beteiligten Jugendlichen beziehungsweise Männer waren stark alkoholisiert, der genaue Sachverhalt konnte deshalb noch nicht geklärt werden, so die Polizei weiter. (AZ)

