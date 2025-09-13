Icon Menü
Schlägerei in Nördlingen: Zwei Männer nach handgreiflichem Streit festgenommen

Nördlingen

Polizei nimmt zwei Männer nach Schlägerei fest

In der Nördlinger Altstadt kam es in der Nacht auf Samstag zu einer größeren Schlägerei. Zwei Beteiligte erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.
    In Nördlingen kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei. (Symbolbild)
    In Nördlingen kam es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei. (Symbolbild) Foto: Wolfgang Widemann

    In Nördlingen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.30 Uhr in einer Kneipe in der Altstadt zu einem Streit zwischen einem 25-Jährigen und fünf weiteren Männern gekommen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Neubaugasse, wo die fünf Männer handgreiflich wurden, den 25-Jährigen zu Boden schlugen und weiter auf ihn einwirkten. Als die Polizei eintraf, flüchteten alle Täter. Zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren konnten jedoch festgenommen werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die weiteren Täter sowie die genauen Hintergründe müssen noch ermittelt werden. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen zu melden. (AZ)

