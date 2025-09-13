Polizei nimmt zwei Männer nach Schlägerei fest

In Nördlingen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.30 Uhr in einer Kneipe in der Altstadt zu einem Streit zwischen einem 25-Jährigen und fünf weiteren Männern gekommen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf die Neubaugasse, wo die fünf Männer handgreiflich wurden, den 25-Jährigen zu Boden schlugen und weiter auf ihn einwirkten. Als die Polizei eintraf, flüchteten alle Täter. Zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren konnten jedoch festgenommen werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die weiteren Täter sowie die genauen Hintergründe müssen noch ermittelt werden. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen zu melden. (AZ)

