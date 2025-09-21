Schlägerei in Nördlinger Discothek: Zwei Verletzte müssen ins Krankenhaus

In einer Nördlinger Discothek am Reitersteg ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei Personen gegen 2.15 Uhr bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche verletzt. Diese wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an dem Vorfall zwei Täter beteiligt, welche einen Geschädigten mit Fäusten ins Gesicht schlugen. (AZ)

