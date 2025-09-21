Icon Menü
Schlägerei in Nördlingen: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Discothek

Nördlingen

Schlägerei in Nördlinger Discothek: Zwei Verletzte müssen ins Krankenhaus

In einer Nördlinger Discothek kam es in der Nacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden.
    In einer Nördlinger Discothek ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen.
    In einer Nördlinger Discothek ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Foto: Alexander Kaya

    In einer Nördlinger Discothek am Reitersteg ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei Personen gegen 2.15 Uhr bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche verletzt. Diese wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an dem Vorfall zwei Täter beteiligt, welche einen Geschädigten mit Fäusten ins Gesicht schlugen. (AZ)

