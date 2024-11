In einem Mehrfamilienhaus in der Würzburger Straße ist zwischen dem 12. und dem 19. November ein Schlüsseltresor aufgebrochen worden, der sich in einem Kellerabteil befand. Das hat die Polizei mitgeteilt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (AZ)

