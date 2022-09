16-jähriger Zweiradfahrer prallt gegen Traktor

Der Fahrer des Traktors will abbiegen und blinkt. Das übersieht der 16 Jahre alte Jugendliche.

Ein 16 Jahre alter Zweiradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr ein 69-jähriger Traktorfahrer von Hohenaltheim kommend auf der Staatsstraße in Richtung Reimlingen. An den Traktor war ein landwirtschaftlicher Anhänger angehängt. Der Traktorfahrer wollte nach links in Richtung Schmähingen abbiegen und kündigte dies auch an. Dies übersah ein nachfolgender 16-jähriger Leichtkraftradfahrer.

Er prallte mit seinem Zweirad gegen den linken Hinterreifen des Traktors. Dadurch zog sich der Jugendliche einen Oberschenkelbruch und diverse Prellungen zu. Er wurde ins Nördlinger Stiftungskrankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 3000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Polizei Nördlingen von ungefähr 30 Feuerwehrleuten aus Reimlingen und Schmähingen bei der Verkehrsregelung unterstützt. (AZ)