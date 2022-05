Schmähingen

vor 1 Min.

Als Schmähingen ein Ortsteil Hohenaltheims werden sollte

Plus Marco Wunder ist nicht nur Bibliothekar, er betreibt auch Ahnenforschung. Sein Ururgroßvater stammt aus Schmähingen. Über den Nördlinger Stadtteil hat Wunder einiges herausgefunden.

Von Silke Hampp

Unter der Woche arbeitet Marco Wunder als Bibliothekar an der Universitätsbibliothek in München. In der Freizeit widmet er sich seinem großen Hobby: der Ahnenforschung. Dabei stieß er auch auf Leonhard Enslin, seinen Schmähinger Ururgroßvater. Aus den Nachforschungen sind ein Ortsfamilienbuch und eine Ortschronik von Schmähingen entstanden, die Wunder im Rahmen der Rieser Kulturtage präsentierte.

