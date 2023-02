Der Mühlbach in Schmähingen wird auch im Ort offen gelegt

Plus Der Mühlbach in Schmähingen wird teilweise geöffnet. Zuletzt hatte es deswegen Kritik gegeben. Mit der Dorferneuerung wird auch der Weiher neu gestaltet.

Rund ein Dutzend Bürger aus Schmähingen wollte wissen: Wie geht es in ihrem Ortsteil mit der Dorferneuerung weiter? Dafür kamen sie zur vergangenen Stadtratssitzung, in der die Pläne besprochen wurde. Das Gremium entschied sich letztlich dafür, den Mühlbach teilweise zu öffnen.