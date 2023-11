Schmähingen

vor 16 Min.

Dieser Radweg wäre den Schmähingern wichtig

Plus Bei der Bürgerversammlung informiert die Stadtverwaltung über die geplanten Projekte im Nördlinger Stadtteil Schmähingen. Was sich die Besucher wünschen.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Das dürfte die Verantwortlichen aus dem Nördlinger Rathaus durchaus gefreut haben: ein volles Schützenhaus bei der Bürgerversammlung in Schmähingen. Oberbürgermeister David Wittner präsentierte zunächst die aktuellen Zahlen und Fakten aus dem Nördlinger Stadthaushalt, eine Rede, die auch von zahlreichen Stadträtinnen und Stadträten mit verfolgt wurde. Das Resümee: Die Stadt steht – noch – gut da, was an der Vielfalt der Gewerbetreibenden zum einen und der Gesamtbevölkerung zum anderen liegt. Tempo 20 in der Stadt war sofort auch Thema.

Woraufhin der OB mit einer Gegenfrage konterte: "Welcher Schmähinger ist bisher geblitzt worden?" Antwort: Keiner. Danach ging es unter anderem an die Dinge, welche die Schmähinger aktuell besonders betreffen: Stadtplaner Philipp Wettemann referierte zunächst über die Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil - aktuell 358 Einwohner – um dann über das geplante neue Baugebiet "Heuweg II Süd" und den Stand der Dinge aufzuklären.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen