Erschließungsarbeiten für neues Baugebiet in Schmähingen beginnen

Im Nördlinger Ortsteil Schmähingen gibt es Bedarf an Bauplätzen. Am östlichen Ortseingang sollen künftig Grundstücke für zehn Einfamilienhäuser geschaffen werden.

Im Rahmen der Gespräche zur Schmähinger Dorferneuerung war der große Bedarf an Bauplätzen im südlichsten Nördlinger Ortsteil artikuliert worden. Der Stadtrat hatte daraufhin den Bebauungsplan "Heuweg II – Süd" am östlichen Ortseingang aufgestellt. Dort entstehen nun Grundstücke für zehn Einfamilienhäuser und ein Doppelhaus auf ca. 1,5 Hektar Fläche. Am 5. April wird mit den Oberbodenarbeiten und der archäologischen Begleitung begonnen. Die Kanalbauarbeiten sollen dann bis spätestens Ende Mai starten, teilt die Stadt Nördlingen mit. (AZ)