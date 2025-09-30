Der diesjährige Ferientag des Obst- und Gartenbauvereins Schmähingen stand ganz im Zeichen der hiesigen Vögel. Zu Beginn erfuhren die Kinder und Jugendlichen von Karl Hopf allerlei Wissenswertes über die in der Region lebenden Vögel und ihr Nistverhalten. Anschließend wurden einzelne Bauteile, die Vorsitzender Roland Gröner vorbereitet hatte, unter dessen Anleitung mit viel Eifer und Geschick zu Nistkästen zusammengebaut. Am Ende konnten die Kinder selbst entscheiden, wie groß das Einflugloch sein soll und damit auch, welche Vogelart einziehen könnte. Nach getaner Arbeit ließen sich alle Teilnehmenden Wurst- und Käsesemmeln schmecken.

