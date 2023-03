Gefühlvolles Passionskonzert in Schmähingen

Zur Passion Christi wird in der Marienkirche in Schmähingen ein hörenswertes Programm aufgeführt. Zwei Besonderheiten wurden dem Projektchor zu eigen.

Eine erfreulich große Zuhörerzahl fand am vergangenen Sonntag Judika den Weg in die evangelische Marienkirche Schmähingen, wo ein äußerst hörenswertes Programm zur Passion Christi geboten wurde, das beim Publikum einen bleibenden Eindruck hinterließ. Die sorgsam getroffene Auswahl an Choralbearbeitungen für Orgel zu diversen Passionsliedern aus der Feder namhafter Komponisten wie Bach, Walther und Pachelbel zeigte die Sichtweise der Barockmeister auf die Passion, nicht weniger interessant waren aber auch die Werke von Reger, Teichmann und Walcha, welche die Epochen der Romantik und der Moderne vertraten.

Passionskonzert in Schmähingen ist gut besucht

Bei den Chorwerken standen drei Kompositionen im Mittelpunkt: Die Motette von Antonio Lotti (Fürwahr, er trug unsre Krankheit), das Evangelium am Karfreitag von Gertrud Reber sowie die Improperien - die Anklagen Gottes gegen sein Volk - als liturgischer Gesang, bei dem die Zuhörenden beteiligt waren. Drei Werke für Blechbläser rundeten das Programm ab.

Chorleiter und Organist Dietrich Höpfner konnte sich auf alle Mitwirkenden voll verlassen: Der sehr gut vorbereitete Chor der evangelischen Marienkirche Schmähingen überzeugte mit deutlicher Aussprache und gelungener Interpretation der Chorsätze und Motetten, das Bläserensemble des Projektchors Schmähingen bestach mit sehr sauberer Intonation und gefühlvoller Lautstärke. Das Publikum würdigte einer Mitteilung zufolge alle Akteure mit reichem Beifall - so durfte eine Zugabe nicht fehlen. (AZ)