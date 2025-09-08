Gelungener Auftakt der Landschaftspflegesaison

Mit Gabeln, Astscheren und Motorsägen starteten rund 30 Freiwillige in die Landschaftspflegesaison. Eingeladen hatten der Rieser Naturschutzverein und die Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried, die am Osthang des Albuch bei Schmähingen gemeinsam zur Pflege der wertvollen Magerrasenflächen aufgerufen hatten. Zu Beginn begrüßte der Vorsitzende beider Vereine, Johannes Ruf, die Helferinnen und Helfer und erklärte die anstehenden Arbeiten. In drei Stunden packten bei tollem Sonnenschein Jung und Alt kräftig mit an: Wacholderaufwuchs sowie Schlehen, Rosen und Weißdorn wurden entnommen – Gehölze, die von Schafen und Ziegen nicht ausreichend verbissen werden und ohne Eingreifen die offenen Flächen überwuchern würden. „Gerade auf den bodensauren Standorten am Albuch wachsen Pflanzen, die zu den seltensten Vorkommen im Ries gehören. Nur mit regelmäßiger Pflege können wir diese Vielfalt erhalten“, betonte Ruf. Durch den Einsatz der Freiwilligen ist nun die extensive Beweidung durch den Schäfer wieder ungehindert möglich – und damit die Grundlage für den Erhalt der artenreichen Heideflächen auf Jahre gesichert. Die Maßnahme fand statt im Rahmen der „Heide-Allianz“ und wurde in Kooperation mit der Stadt Nördlingen durchgeführt, die sich auch finanziell beteiligte und damit einen kleinen Ausgleich für die drastisch gekürzten staatlichen Mittel gewährte. Nach getaner Arbeit stärkten sich die Helferinnen und Helfer bei einer zünftigen Brotzeit sowie Kaffee und Kuchen, bevor der Vormittag in geselliger Runde ausklang. Weitere Pflegetermine und Informationen finden sich auf der Homepage des Rieser Naturschutzvereins unter www.riesnatur.de. Willkommen ist jede helfende Hand.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!