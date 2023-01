Mann verursacht Unfall mit Teleskoplader in Schmähingen

Ein 55-Jähriger übersieht in Schmähingen ein anderes Auto und kollidiert mit diesem. Eine schwangere Frau wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfall hat sich in Schmähingen am Samstag, 7. Januar, um 14.55 Uhr ereignet. Ein 55-Jähriger fuhr mit einer Arbeitsmaschine – einem Teleskoplader mit Baggerschaufel – in Schmähingen die Mühlbachstraße ortsauswärts Richtung Staatsstraße 2212. Am Ortsrand wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen, übersah dabei nach Angaben der Polizei einen entgegenkommenden 35-jährigen Pkw-Fahrer und stieß mit diesem zusammen.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Beifahrerin im Pkw wurde zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, da sie hochschwanger ist, wie die Beamten mitteilen. (AZ)

