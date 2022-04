Schmähinger lehnen Wohnmobilstellplätze ab

Die anstehende Dorferneuerung dominiert die Schmähinger Bürgerversammlung. Besonders an den geplanten zehn Wohnmobilstellplätzen gibt es viel Kritik.

Zehn Wohnmobilstellplätze haben bei der Bürgerversammlung in Schmähigen für Diskussionen gesorgt. Denn genau die hatten die Schmähinger bereits in der vergangenen Versammlung mehrheitlich abgelehnt. Man nehme keine Rücksicht auf die Wünsche der Bürger, hieß es aus den Reihen der Anwesenden.

Sichtlich erfreut begrüßte Ortssprecher Werner Deixler zunächst circa 100 Schmähingerinnen und Schmähinger zur Bürgerversammlung. Schließlich hätten diese nach den Versammlungen von Feuerwehr und Gartenbauverein ein ziemlich „strapaziöses‘“ Wochenende hinter sich. Bevor Deixler das Wort an Oberbürgermeister David Wittner weitergab, nutzte er die Gelegenheit, den Schmähingern für ihre überwältigende Hilfe bei der Einquartierung von sechs ukrainischen Geflüchteten im alten Pfarrhaus zu danken.

Wittner stellte die wichtigsten Projekte der Stadt vor und spannte dabei einen weiten Bogen über die Wohnsituation, Tiefbaumaßnahmen, Bildungsinvestitionen bis hin zur Erschließung neuer Quellen für die Wasserversorgung Nördlingens. Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann ging anschließend auf die bauliche Entwicklung des Ortsteils ein. So sei ein neues Baugebiet am Heuweg in Planung, das Platz für zwei Doppelhaushälften und zehn Einzelhäuser bietet. Wichtig ist für Eichelmann, dass Leerstände im Ortskern reaktiviert werden. Hier sieht er noch großes Potenzial.

4,4 Millionen Euro sollen in Schmähingen investiert werden

Zur anstehenden Dorferneuerung präsentierte Stadtkämmerer Bernhard Kugler die entsprechenden Zahlen. Zur Verdeutlichung der Dimensionen erklärte er, dass mit der geplanten Investitionssumme von circa 4,4 Millionen Euro annähernd 100 Jahre Grundsteuereinnahmen des Ortsteils investiert würden. Ganz konkret stellte Kugler eine Sanierung der Zufahrt zum Schmähinger Weiher und der Ortseinfahrtstraße in Aussicht, die durch Biber stark beschädigt wurde, genauso wie eine Teilsanierung der sanitären Anlagen am Kiosk und weitere Radwege.

Stadtplaner Philipp Wettemann ging noch detaillierter auf die Dorferneuerung ein. Sollten die Genehmigungsverfahren wie geplant abgeschlossen werden, rechnet er mit einem Start 2023. Konkret sprach Wettemann über den Rückbau von Straßenflächen und den Bau von Parkplätzen am Schützenheim. Ein Schwerpunkt der Erneuerung wird der Schmähinger Weiher sein. Hier sollen eine Kneippanlage und ein Volleyballfeld errichtet werden. Für die Kinder ist ein neuer Spielplatz und ein Flachwasserbereich angedacht. Zugleich sollen im Bereich des Kiosks zehn Stellplätze für Wohnmobile entstehen.

Diese Stellplätze waren es, die die anschließende Diskussion dominierten. Günther Deffner war sichtlich überrascht, dass die Stadt die Planung weiterverfolgt, obwohl die Dorfgemeinschaft bereits in der vergangenen Versammlung deutlich gemacht habe, dass sie diese nicht wünsche. Der langjährige Feuerwehrkommandant befürchtete zudem, dass die Feuerwehr einen wichtigen Übungsplatz verlieren würde.

Diese Befürchtung konnte OB Wittner entkräften und führte ins Feld, dass durch die Schaffung von Stellplätzen Wildcampen verhindert und die bestehende Situation nur geordnet werde. Dem widersprach Hans Wick. Er konnte kein Problem mit Wildcampern erkennen. Vielmehr sah er das Problem, dass ein bestehender Stellplatz wiederum dieses Problem erst hervorrufen würde.

Stellplatz lieber in der Nähe zur Stadt

Kurt Kröpelin ergriff als Vertreter des Rieser Naturschutzvereins das Wort. Er sah die idyllische Natur und die bestehenden Schutzgebiete unterhalb des Albuchs in Gefahr und verwies auf schlechte Erfahrungen an vergleichbaren Orten. Vielmehr schlug er vor, ein derartiger Stellplatz solle in der Nähe zur Stadt gebaut werden.

Als Vertreter der Jäger meldete sich Guido Hubel. Er befürchtete, eine ganzjährige Nutzung würde Ruhezonen und Brutgebiete von Wildtieren gefährden. Sichtlich enttäuscht äußerte sich Barbara Klingler. Erstaunt stellte sie fest, dass die bereits ablehnende Haltung des Dorfes nicht zur Kenntnis genommen wurde. Sie befürchtete, dass über die Köpfe der Schmähinger hinweg entschieden werde. Auf ihre Bitte um eine Stellungnahme durch die anwesenden Stadträte, ergriff Dr. Susanne Gabler (SPD) das Wort. Auch sie hielt nichts von diesem Projekt. Vielmehr warnte sie vor der Gefahr, dass der idyllische Platz zu einem Instagram-Hotspot werden könnte. Helmut Beyschlag (PWG) intervenierte und wies darauf hin, dass es bislang gute Praxis gewesen sei, dass sich der Stadtrat bei Bürgerversammlungen zurückhalte und der Bevölkerung das Wort überlassen werde. Dem schlossen sich sowohl OB als auch die anderen Stadträte an.

Lediglich ein Teilnehmer der Versammlung befürwortet den Stellplatz.