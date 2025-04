Schützenmeister Thomas Schreiber regiert erstmals die Albuchschützen.

Auf der Königsfeier der Albuchschützen Schmähingen konnte sich Schützenmeister Marco Deffner über eine gute Beteiligung an den verschiedenen Disziplinen freuen. Nach der Begrüßung übernahm Schützenmeisterin Sabine Graf, die Aufgabe, die einzelnen Ergebnisse vorzutragen. Die Vereinsmeisterschaft 2024 in der Schützenklasse sicherte sich Nico Graf mit 399,5 Ringen. Bei den Schützen aufgelegt war Irmgard Eisele mit 304,3 Ringen beste Schützin. In der Jugendklasse konnte sich Sophia Keplinger mit 372,6 Ringen durchsetzen. Hannes Benninger war mit 149,3 Ringen bester Schütze in der Schülerklasse. Bei den Schülern aufgelegt wurde Maximilian Leberle mit 145,6 Ringen Vereinsmeister. Die besten Jahresblattl 2024: Damen, Renate Hopf (13,6-Teiler); Herren, André Hubel (5,0-Teiler); Damen aufgelegt, Barbara Imrich (1,0-Teiler); Herren aufgelegt, Hermann Dollmann (1,5-Teiler); Jugend, Hanna Hopf (5,0-Teiler); Schüler, Hannes Benninger (32,2-Teiler); Schülern aufgelegt, Anton Ament (14,8-Teiler). Als fleißigste Schützen wurde Hannes Benninger, Hanna Hopf, André Hubel sowie Hermann Dollmann geehrt. Der Höhepunkt des Abends war die Proklamation der Schützenkönige. Neuer Jugendkönig wurde Hannes Benninger mit einem 11,4-Teiler deutlich vor Vizejugendkönig Nikolai Dollmann (75,0-Teiler). Zur großen Freude wurde Thomas Schreiber Schützenkönig der Albuchschützen: er platzierte sich mit einem 38,3-Teiler knapp vor dem Vizekönig Marco Deffner (43,0-Teiler). „Bronze“ ging an Martin Klink (56,7-Teiler). Weitere Ergebnisse: Ehrenscheibe: 1. Hermann Dollmann (17,4-Teiler), 2. Jenny Glatz (42,5-Teiler), 3. Gabi Weidner- Klein (64,1-Teiler) Jugendpokal: 1. Sophia Keplinger (61,4-Teiler), 2. Dominik Kühn (78,0-Teiler), 3. Hanna Hopf (288,6-Teiler) Wurstschießen: 1. Louis Hubel (79,3-Teiler), 2. Dominik Kühn (138,0-Teiler), 3. Sophia Keplinger (141,2-Teiler) Fritz-Hopf-Gedächtnis-Wanderpokal: 1. Susanne Hopf (4,0-Teiler), 2. Irmgard Eisele (36,5-Teiler), 3. Nico Graf (43,5-Teiler) Pokal: 1. Laura Schreiber (15,0-Teiler), 2. Nicole Benninger (35,3-Teiler), 3. Nico Graf (45,0-Teiler)

