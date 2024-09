Dorferneuerung: Diese Straße ist gesperrt

Im Zuge der Dorferneuerung stehen im Nördlinger Stadtteil Schmähingen Kanalbau- und Wasserleitungsbauarbeiten sowie eine Bachoffenlegung an. Aufgrund dessen ist bereits seit Donnerstag, 26. September, bis Ende des Jahres die Mühlbachstraße vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Seitenstraßen Am Feldtor - Heuweg – Stählinstraße – Kirchbergstraße – Prielstraße umgeleitet. Für 2025 sind in weiteren Straßenzügen Bauarbeiten erforderlich, weshalb je nach Baufortschritt die jeweiligen einzelnen Seitenstraßen vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden müssen. Das Ende der Bauarbeiten ist für Ende Juli 2025 geplant. Die Stadt Nördlingen bittet um Verständnis, so eine Pressemitteilung. (AZ)

Dorferneuerung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsbehinderung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schmähingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis