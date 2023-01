Unbekannter versucht, in Wohnung einzubrechen

Der Täter wollte die Tür aufhebeln. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat versucht, in eine Kellerwohnung in Schmähingen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall zwischen dem 24. und dem 31. Dezember in der Straße Schwarzäcker.

Der Täter versuchte, die Tür aufzuhebeln, und beschädigte dabei die Gummidichtung sowie den Holzrahmen der Tür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. In die Wohnung gelangte der Täter nicht. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)