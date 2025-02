Wahlen und Ehrungen beim Obst- und Gartenbauverein Schmähingen

Der Obst- und Gartenbauverein Schmähingen hat kürzlich zur Jahreshauptversammlung ins Dorfzentrum „Alte Schule“ eingeladen. Nach der Begrüßung der Anwesenden gab der Vorsitzende Roland Gröner einen kurzen Überblick über die vom Verein durchgeführten Veranstaltungen im Jahr 2024. Die Höhepunkte waren dabei die Fahrt zur Landesgartenschau nach Wangen im Allgäu mit dem anschließenden Besuch einer Schaubrennerei sowie der Ferientag, bei dem in der Schmalzmühle bei Wassertrüdingen selbst Käse hergestellt wurde. Auch weitere regelmäßig stattfindende Aktionen, wie beispielsweise die Beteiligung an der jährlichen Flursäuberungsaktion des AWV, ein vorweihnachtlicher Bastelabend oder die Dorfweihnacht zeugen von einer regen Vereinstätigkeit. Zudem trifft sich die Kinder- und Jugendgruppe „Die wilden Kartoffeln“ weiterhin einmal im Monat zum gemeinsamen Gärteln oder Basteln. Nach dem Kassenbericht und einer kurzen Diskussion über den vom Vorstand eingebrachten Antrag auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde dieser einstimmig angenommen. Anschließend erhielt Wilhelmine Kühn für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft die Ehrennadel in Gold. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Elke Klink, die leider verhindert war, mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Danach gab der Vorsitzende einen Ausblick auf das Jahr 2025 und bedankte sich mit kleinen Präsenten herzlich bei den Helferinnen und Helfern, die den Verein bei der Baumpflege und der Versorgung der Blumen im Dorf und an den Ortseingängen unterstützen. Nachdem der gesamte Vorstand für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung steht, gab es bei den Neuwahlen keine Überraschungen. Ein kurzweiliger Vortrag von Benedikt Herian zum Thema „Wildobst für den Hausgarten“ und eine gemeinsame Brotzeit rundeten den Abend ab.

