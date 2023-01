Schmähingen

vor 18 Min.

Wie wird der Dorfbach in Schmähingen umgestaltet?

Plus Zwei Varianten des Dorfbachs werden derzeit in Schmähingen diskutiert. Anlieger an der Mühlbachstraße sehen Probleme, sollte der Bach offengelegt werden.

Von Peter Tippl Artikel anhören Shape

Wasser und Quellen gehören zu Schmähingen, stellte Ortssprecher Werner Deixler bei der Ortsteilversammlung im Dorfzentrum "Alte Schule" fest und "Wasser und Quellen" standen bei der Versammlung auch im Mittelpunkt des Interesses. Vor den Maßnahmen zur Dorferneuerung müssen einige "Knackpunkte" wie die Gestaltung vom Verlauf des Dorfbachs in der Mühlbachstraße geklärt sein. Hierzu stellte Stephan Pfitzinger vom beauftragten Büro Wipfler-Plan zwei Varianten vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen