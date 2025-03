Geld für den Schmähinger Weiher: Jetzt kanns losgehen!

In dieser Saison bleibt am Schmähinger Weiher erst einmal alles wie gehabt. Zunächst. Sobald also das Thermometer Hitze-Temperaturen anzeigt, werden sich Wasserratten und Sonnenanbeter wieder dort tummeln. Doch gleich ab Herbst steht steht dann der große Umbruch bevor und der Sommer 2026 wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Denn dann wird der beliebte Natursee erst recht eine besondere Anziehungskraft entfalten.

Dass er attraktiver, sicherer und besser ausgestattet werden soll, ist seit Oktober beschlossene Sache. Einzig die Modalitäten der Finanzierung waren noch offen. Und die stehen jetzt fest und klingen für die Stadt Nördlingen sehr erfreulich: Oberbürgermeister David Wittner und Ortssprecher Werner Deixler haben eine Förderzusage aus dem ELER-Programm bekommen. Von dort gibt es 216.000 Euro Zuschuss (das entspricht 60 Prozent der förderfähigen Kosten). Insgesamt kostet die Aufwertung des Schmähinger Weihers 428.400 Euro. Die Differenz von 212.400 Euro ist der städtische Anteil.

Der See soll optisch und funktional weitaus mehr bieten als bisher, freilich aber auch in ökologischer Hinsicht einen Gewinn darstellen. Das war das Ziel der gemeinsamen Überlegungen von Bürgerschaft und Dorferneuerung. In enger Abstimmung zwischen der Stadtverwaltung Nördlingen, dem Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben sowie dem beauftragten Büro WipflerPLAN wurden die Planungen entsprechend der ELER-Auswahlkriterien optimiert.

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Die Pläne beinhalten unter anderem die Verbesserung der Parkplatzsituation für den Badeteich, wodurch die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöht wird. Besonderer Wert wird auch auf den Natur- und Artenschutz gelegt. Die Maßnahmen sollen nicht nur der Sicherheit dienen, sondern auch die Attraktivität des Badeteichs steigern. Dazu werden ein Volleyballfeld und eine Wassertretanlage mit Sitzmauer am Ursprungsbach sowie zusätzliche Stellplätze hergestellt, das Umfeld beim Kiosk neugestaltet, die Anlagen im und um den Badeteich erneuert und ergänzt, die Bepflanzung erweitert sowie die Freifläche angesät. Zudem entsteht im Bereich des bestehenden Zulaufs eine Sandspielfläche mit einem Piratenschiff-Spielgerät. Mit dem kleinen Kioskgebäude, das neben einer Pizzeria auch öffentliche Toiletten und Umkleiden bietet, wird der Badeteich nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein sozialer Treffpunkt in der Gemeinde sein.

Etwa im April/Mai 2026 sollen die Arbeiten im Wesentlichen fertig sein. Restarbeiten werden dann im Herbst 2026 fertiggestellt. Oberbürgermeister David Wittner freut sich: „Durch die Umgestaltung des Badeteichs wird ein entscheidender Beitrag zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger in Schmähingen und darüber hinaus geleistet. Dies stärkt langfristig den ländlichen Raum und fördert die nachhaltige Entwicklung der Ortschaft.“ (wüb mit AZ)