Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Schnellimbiss am Schäfflesmarkt: Einbrecher gefasst nach Diebstahl von Geldkassette

Nördlingen

Einbrecher stehlen Geldkassette aus Nördlinger Schnellimbiss

Am Mittwoch gegen zwei Uhr brachen zwei Männer in einen Schnellimbiss am Schäfflesmarkt ein. Warum die Täter schnell gefasst werden konnten.
    • |
    • |
    • |
    Eine Geldkassette mit einem vierstelligen Geldbetrag haben Einbrecher aus einem Schnellimbiss gestohlen.
    Eine Geldkassette mit einem vierstelligen Geldbetrag haben Einbrecher aus einem Schnellimbiss gestohlen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild, dpa/Illustration

    Einbrecher sind am Mittwoch gegen zwei Uhr in einen Schnellimbiss am Schäfflesmarkt eingedrungen und haben einen Geldkassette mit einem vierstelligen Geldbetrag gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Dank des Imbiss-Betreibers konnten die Täter schnell identifiziert werden. Denn einer der beiden hatte bereits in der Vergangenheit bei ihm etwas gestohlen. Die Polizei durchsuchte unverzüglich die Wohnung des Mannes und konnte dort einen Teil der Beute sicherstellen. Die Täter wurden vor Ort festgenommen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden