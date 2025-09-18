Einbrecher stehlen Geldkassette aus Nördlinger Schnellimbiss

Einbrecher sind am Mittwoch gegen zwei Uhr in einen Schnellimbiss am Schäfflesmarkt eingedrungen und haben einen Geldkassette mit einem vierstelligen Geldbetrag gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Dank des Imbiss-Betreibers konnten die Täter schnell identifiziert werden. Denn einer der beiden hatte bereits in der Vergangenheit bei ihm etwas gestohlen. Die Polizei durchsuchte unverzüglich die Wohnung des Mannes und konnte dort einen Teil der Beute sicherstellen. Die Täter wurden vor Ort festgenommen. (AZ)

