In Schopfloch leuchtet das Weihnachtshaus wieder

Wenn man von Fremdingen nach Schopflohe fährt, ist das Weihnachtshaus nicht zu übersehen. Jedes Jahr ist für rund fünf Wochen weihnachtlicher Ausnahmezustand in der Neubau-Siedlung von Schopflohe. Nachdem 2022 das Weihnachtshaus in Schopflohe wegen der Energiekrise nur abgespeckt beleuchtet war, wird es in diesem Jahr mit mehr als 35.000 Lichtern in Szene gesetzt. Weihnachtsfreunde kommen laut der Familie Beise sogar aus 100 Kilometern Entfernung, um das Spektakel zu erleben. Ab Samstag, 25. November gehen die Lichter jeden Tag um 17 Uhr an und leuchten bis 20.30 Uhr. Erst nach Dreikönig gehen die Lichter dann wieder bis zur nächsten Weihnachtssaison aus. (AZ)