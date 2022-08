Unbekannte Person verbiegt Schild in Schopflohe

Ein Wegweiserschild wurde im Fremdinger Ortsteil Schopflohe umgeknickt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Schild ist zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in der Hausener Straße in Schopflohe abgeknickt worden. Die bislang unbekannte Person verursachte dadurch laut Polizeibericht einen Sachschaden in Höhe von 90 Euro. Zeugen mit Hinweisen zu der Tat können sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)