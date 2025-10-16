„Hat goldenen Boden“: Schreinerhandwerk wird gefeiert

Bei der Freisprechungsfeier der Schreinerinnungen Dillingen und Donau-Ries haben 16 junge Gesellinnen und Gesellen ihre Gesellenbriefe erhalten. Die Werkstücke dokumentierten die große handwerkliche Fähigkeit. Im Festzelt der Donau-Ries-Ausstellung herrschte festliche Stimmung. Die Schreinerinnungen Dillingen und Donau-Ries feierten gemeinsam die Freisprechung ihrer neuen Gesellinnen und Gesellen.

Obermeister Erwin Gufler begrüßte zahlreiche Gäste. In seiner Ansprache stellte er die Leistungen der jungen Schreinerinnen und Schreiner in den Mittelpunkt. „Sie haben bewiesen, dass Sie während der Ausbildung nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch Ausdauer und Lernbereitschaft gezeigt haben“, sagte Gufler. Er sprach den jungen Gesellinnen und Gesellen seine Anerkennung und seinen Respekt aus. „Bleiben Sie dran an diesem wunderbaren Beruf“, rief er ihnen zu. Das Schreinerhandwerk sei modern, vielseitig und kreativ. „Gehen Sie diesen Weg weiter“, ermutigte er die frisch Freigesprochenen.

Nördlingens Oberbürgermeister sagt: „Handgemachte Möbel haben eine Seele“

Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle gratulierte und sagte: „Machen Sie weiter, das Handwerk hat goldenen Boden und Sie werden hier im Landkreis gebraucht.“ Auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Nordschwaben, Johann Natzer, zeigte sich beeindruckt von den präsentierten Arbeiten. Seit 2004 ist die Sparkasse Partner des Wettbewerbs „Die Gute Form“* und unterstützt diesen finanziell. Unter den Gästen waren auch die Landtagsabgeordnete Marina Jakob sowie Mitglieder der Jury des Wettbewerbs „Die Gute Form“. Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben und Schulleiterin Anja Behnke mit Kollegen der Berufsschule Donauwörth, nahmen teil. Ebenfalls anwesend: Vertreter der Firma Pytha Lab GmbH, die mit einer kostenlosen CAD-Software die Ausbildung im Schreinerhandwerk unterstützt. Der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner hielt die Festansprache. Er gratulierte den jungen Schreinerinnen und Schreinern herzlich und dankte allen, die zu deren Erfolg beigetragen hatten: „Nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, entstehen solche hervorragenden Ergebnisse“, betonte Wittner: „Das Schreinerhandwerk schafft Werte, die individuell und langlebig sind. Handgemachte Möbel haben eine Seele, sie unterscheiden sich klar von Massenanfertigungen“, sagte Wittner.

Welche jungen Schreiner besonders überzeugt haben

Dann bat Obermeister Erwin Gufler die jungen Gesellinnen und Gesellen aufzustehen und sprach sie frei. Prüfungsbeste war Miriam Dörr, ausgebildet bei der Schreinerei Angel in Deiningen. Ihr Gesellenstück, ein Nähkästchen aus dem Holz eines Zwetschgenbaums, überzeugte durch Präzision und Eleganz. Zweiter wurde Elias Koch, der seine Ausbildung bei der Herrmann GmbH, Möbelwerkstätte in Alerheim, absolviert hatte. Den dritten Platz erreichte Dennis Lehner, ausgebildet bei Möbel Meßmer in Monheim.

Dennis Lehner sicherte sich den 1. Platz im Wettbewerb „Die Gute Form". Sein Büroschrank aus Esche und Räuchereiche überzeugte die Jury. Foto: Monika Treutler-Walle

Augenmerk lag auf dem Wettbewerb „Die Gute Form“. Hier bewertet die Jury Idee, Formgebung und Design. Martin Maierhofer, Organisator des Wettbewerbs und Mitglieder der Jury, stellten die Arbeiten vor. Sieger wurde Dennis Lehner. Er hatte einen außergewöhnlichen Büroschrank aus Esche und Räuchereiche gefertigt. Das Möbelstück überzeugte durch Funktionalität und eine markante Frontgestaltung in Form einer „dynamischen Welle“. Lehner besucht inzwischen die Meisterschule und will seinem Beruf treu bleiben. Zweiter wurde Johannes Rosenwirth, Ausbildungsbetrieb Ferber GmbH Monheim. Felix Simon Stehr, ebenfalls vom Ausbildungsbetrieb Ferber GmbH in Monheim, und Noah Tremel Wunderle, Ausbildungsbetrieb Taglieber Holzbau GmbH in Oettingen, teilten sich den dritten Platz. (AZ)

