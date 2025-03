Begeisterter Applaus für die „Schrillen Fehlaperlen“ in Löpsingen

Geballte Frauenpower haben die Löpsinger Kirbemusikanten mit den „Schrillen Fehlaperlen“ ins Ries gebracht. Mit ihrem Programm „Friede, Freude, Pustekuchen“ versetzten Karin Daikeler, Babs Röck, Tine Riester und Bianca Henkel die Besucher im vollen Wirtshaussaal in Hochstimmung. Für die Männer im Saal war es zumindest beruhigend, dass auch Frauenpower noch männliche Unterstützung braucht. Ferdi Riester, der Ehemann von Tine, begleitete mit der Gitarre und war als einziger durchgehend auf der Bühne. Die musikalische Begrüßung übernahmen die Kirbemusikanten mit ihrer traditionellen Volksmusik. Nach ein paar flotten Stücken war die Bühne dann frei für die Fehlaperlen.

Von den ersten Klängen an war die Stimmung im Saal elektrisierend. Dabei legten die Fehlaperlen Wert auf die Feststellung, dass sie Comedy und nicht Kabarett machen, denn für Kabarett braucht man Niveau und Bildung. Viele bekannte Schlager und Oldies, unterlegt mit neuen Texten, sorgten für Begeisterung. So wurde gesungen von Männern, die man bei Amazon und Zalando bestellen kann, natürlich mit Rückgaberecht. Nicht fehlen durfte das bekannteste Lied der Fehlaperlen „Aber mir roichts, wenn i woiss “.

Die „Schrillen Fehlaperlen“ hatten Ferdi an der Gitarre dabei

Fast für jeden Song wechselten die Damen ihre Kostüme. Von Sonnenblumengewändern bis zu Bademänteln und dem kleinen Schwarzen mit rosa Glitzerlook war alles dabei. In den Umziehpausen war dann Zeit für die begeisterten Soloauftritte von Ferdi, dem kreativen Kopf der Gruppe. Interessante Einblicke in seine Ehe, intime Annäherung bei der Weihnachtsfeier zwischen Abteilungsleiter und Sekretärin und vieles mehr waren Themen. Ferdi erwähnte auch, dass der Auftritt in Löpsingen die Fehlaperlen in eine große Sinnkrise gestürzt hat: Wer einmal als Künstler in Löpsingen aufgetreten ist, hat alles erreicht, was man erreichen kann, was kommt da noch danach? Da hilft dann nur ein Meditationsworkshop in Indien oder noch besser in Afrika. Bei dem musikalischen Bericht von diesem Workshop in passenden afrikanischen Kostümen konnten die Besucher lernen und hören, dass nach ein paar Viertele Trollinger die afrikanische Sprache und Schwäbisch sich gar nicht mehr so stark unterscheiden.

Auch nach der Pause ging es weiter mit Vollgas. Eine Urlaubsreise nach Italien in der Erwartung von amourösen Abenteuern endete mit der Erkenntnis, dass der feurige Italiener Paul hieß und aus Usedom war. Ähnlich ging es auch der liebeshungrigen Tante Helga in Spanien mit dem Matador Jose. Bei diesem Lied war das Publikum eingebunden. Am Anfang war das „Ole“ noch etwas zaghaft, doch die Zuhörer waren lernfähig. Weitere Themen waren ein aus dem Ruder gelaufener Valentinstag und das Verhalten von Männern im Baumarkt. Genial war auch der Auftritt verkleidet als vier Witwen auf Männersuche: „Wieder mal sind wir zu haben“.

Mehr als zwei Stunden lang hatten die begeisterten Besucher etwas zu lachen, am Ende gab es viel Applaus. Nach mehreren Zugaben bekamen die Fehlaperlen ein kleines hochprozentiges Geschenk zum Abschied. Selbst darauf hatten sie noch eine passende spontane musikalische Antwort: „Mir tuat der Schnaps net guat“. Mit dem Ausklang der Kirbemusikanten fand ein unvergesslicher Abend seinen Abschluss. (AZ)