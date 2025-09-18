Icon Menü
Schuh Kauffmann schließt Nördlinger Filiale nach 60 Jahren

Nördlingen

Schuh Kauffmann beendet langjährige Tradition in Nördlingen: Filiale schließt

Die Filiale von Schuh Kauffmann in Nördlingen schließt nach 60 Jahren ihre Pforten. Der Geschäftsführer erläutert die Gründe für diese Entscheidung.
Von Anja Lutz
    Schuh Kauffmann schließt seine Nördlinger Filiale an der Bürgermeister-Reiger-Straße. Foto: Anja Lutz

    Wer mit Schuhgröße 32 oder 52 auf besonders kleinem oder großem Fuß unterwegs ist, hat bestimmt schon einmal in der Bürgermeister-Reiger-Straße 1 in Nördlingen eingekauft. Dort betreibt Schuh Kauffmann aus Bopfingen eine Filiale. Der Händler hat sich in den 90-er Jahren auf Schuhmode in Über- und Untergrößen spezialisiert. Jetzt muss das Unternehmen sein Nördlinger Geschäft schließen.

