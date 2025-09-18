Schuh Kauffmann beendet langjährige Tradition in Nördlingen: Filiale schließt

Wer mit Schuhgröße 32 oder 52 auf besonders kleinem oder großem Fuß unterwegs ist, hat bestimmt schon einmal in der Bürgermeister-Reiger-Straße 1 in Nördlingen eingekauft. Dort betreibt Schuh Kauffmann aus Bopfingen eine Filiale. Der Händler hat sich in den 90-er Jahren auf Schuhmode in Über- und Untergrößen spezialisiert. Jetzt muss das Unternehmen sein Nördlinger Geschäft schließen.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis