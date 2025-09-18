Schuh Kauffmann beendet langjährige Tradition in Nördlingen: Filiale schließt

Wer mit Schuhgröße 32 oder 52 auf besonders kleinem oder großem Fuß unterwegs ist, hat bestimmt schon einmal in der Bürgermeister-Reiger-Straße 1 in Nördlingen eingekauft. Dort betreibt Schuh Kauffmann aus Bopfingen eine Filiale. Der Händler hat sich in den 90-er Jahren auf Schuhmode in Über- und Untergrößen spezialisiert. Jetzt muss das Unternehmen sein Nördlinger Geschäft schließen.
Nördlingen
