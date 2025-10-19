Schulbus und Auto kollidieren: Zehn Schulkinder waren im Bus

Ein Linienbus ist am Freitagmorgen in Nördlingen an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 63 Jahre alte Busfahrer gegen 7 Uhr auf der Kerschensteinerstraße in Richtung Augsburger Straße und wollte nach rechts in diese einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 58-Jährige auf der Krankenhausstraße in Richtung Augsburger Straße und wollte nach links in diese abbiegen. Der Busfahrer übersah beim Einfahren die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, für die die Ampel „Grün“ zeigte. Es kam zum Zusammenstoß. In dem Bus befanden sich rund 45 Fahrgäste, darunter etwa zehn Schulkinder, die aber größtenteils nicht mehr vor Ort waren, als die Polizei zum Unfallort kam. Laut Angaben des 63-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß keiner verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 7500 Euro. (AZ)

