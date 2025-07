Gewalt gegen schwangere Ehefrau? Überraschende Wende vor Gericht

Eine schwangere Frau hat ihren Ehemann beschuldigt, in der gemeinsamen Wohnung ihr gegenüber tätlich geworden zu sein. Er soll sie im Streit gegen eine Kochinsel gestoßen und verletzt haben. Die Frau aus dem Landkreis Donau-Ries zeigte ihren Mann an und sprach bei der Polizei von Schmerzen im Bauch und Blutungen, die daraufhin aufgetreten seien. Der Mann erhielt einen Strafbefehl wegen Körperverletzung, gegen den er Einspruch einlegte. Die Vorwürfe würden nicht stimmen, führte er als Begründung an. Der Fall landete jetzt vor dem Nördlinger Amtsgericht.

Bernd Schied

Polizei

Körperverletzung