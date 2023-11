20 Jahre Adventsmarkt Schweindorf

Am 2. Dezember läutet der Adventsmarkt die Schweindorfer Vorweihnachtszeit ein. Neben den beliebten Ständen gibt es ein Rahmenprogramm.

Der seit vielen Jahren beliebte Adventsmarkt auf dem Schweindorfer Dorfplatz findet am 2. Dezember wieder statt.

2003 wurde der Adventsmarkt von Jürgen und Barbara Funk ins Leben gerufen. Zu Anfang klein und gemütlich im Hof der alten Schule entwickelte sich der Adventsmarkt immer mehr zu einem festen Termin in der Schweindorfer Vorweihnachtszeit. 2012 entschieden sich die beiden aus gesundheitlichen Gründen den Markt nichtmehr zu organisieren. Um jedoch den beliebten Treffpunk nicht aussterben zu lassen, übernahmen der Förderverein der Feuerwehr und der Verein Habakuk die Organisation. Die beiden Vereine nahmen das Angebot und die Chance gerne an und danken Jürgen und Barbara Funk für die Möglichkeit, den Adventsmarkt zu erhalten.

Und dieser entwickelt sich stets weiter. Eines bleibt jedoch gleich: Im Vordergrund sollen die gemütliche Atmosphäre und ein erlebnisreicher Abend sein, heißt es in einer Mitteilung.

So wird auch in diesem Jahr wieder einiges geboten: Los geht es mit dem Eröffnungskonzert durch Elchorado in der Stephanus Kirche um 16 Uhr. Die Jungbläser des Posaunenchors unterhalten mit weihnachtlichen Liedern. Wer in märchenhafte Erzählungen eintauchen möchte, ist bei Simone Meier im Tigerle (altes Schulhaus) um 17.30 Uhr richtig. Der Schweindorfer Naturkindergarten bietet ein gemütliches Geschichtenzelt um 17 und 18 Uhr. Auch die beliebte Tombola wird wieder veranstaltet.

Doch was wäre ein Adventsmarkt ohne die Verkaufsstände zum Bummeln und Stöbern um das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden. Selbstverständlich gibt es auch wieder vielseitige Warenangebote von Adventskranz über Marmelade, Wildspezialitäten und Dekoartikel. Handarbeiten, feine Destillate und Liköre, Selbstgebackenes, Lebkuchen bis Zimtstern gehören ebenso zur Produktpalette.

Das leibliche Wohl wird natürlich nicht vergessen. Neben klassischen Weihnachtsmarkt-Schmankerl gibt es auch Leckeres aus dem Holzbackofen. Der Erlös aus Essen und Trinken kommt der Förderung der Kinder und Jugendlichen sowie der Feuerwehr Schweindorf zu. (AZ)