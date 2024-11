Schweindorfer Theatergruppe begeistert mit „Der Vampir von Zwickelbach“

Mit großer Spielfreude und viel – gelegentlich derbem – Wortwitz haben die Laienschauspielerinnen und -schauspieler der Theatergruppe des Kulturvereins Schweindorf ihre Zuschauerinnen einmal mehr gut unterhalten. Dreimal war die Karl-Boenhoeffer-Halle ausverkauft, als sie das Stück „Der Vampir von Zwickelbach“ auf die Bretter brachten, die die Welt bedeuten. Die Gruppe ist damit im 42. Jahr in Folge öffentlich aufgetreten, was beweist, dass ihre Beliebtheit ungebrochen ist. Zwei Aufführungen waren am Samstag und Sonntag, eine dritte folgt am Samstag, 9. November. Sie ist allerdings nahezu ausverkauft.

