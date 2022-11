Theater in Schweindorf: Wenn der Opa der Vater ist und nicht der Sohn

Plus Der Kulturverein Schweindorf hat nach drei Jahren Pause das Stück "Klassentreffen" auf die Bühne gebracht. Darin soll das Treffen auf jeden Fall verhindert werden.

Wer hätte das gedacht: Der Opa war's. Er ist der Vater des unehelichen Kindes, von dem eigentlich sein Sohn Franz-Josef – fälschlicherweise, wie sich am Schluss herausstellt – annimmt, er habe es gezeugt. Mit Elisabeth, die nach dem Schulabschluss hoch schwanger verschwunden war. Jetzt könnten die beiden wieder auftauchen. Denn: Geplant ist ein „Klassentreffen“, wie der gleichnamige Titel des Stücks lautet, das der Kulturverein Schweindorf auf die Bühne gebracht hat und das an drei Abenden hintereinander das begeisterte Publikum bestens unterhalten hat. Fast drei Jahre hatten die Laienschauspielerinnen und Laienschauspieler wegen der Pandemie pausieren müssen. Aber jetzt bewiesen sie eindrucksvoll: Sie haben's immer noch drauf. Und wie.