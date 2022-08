Trockenheit: Ballenpresse bei Schweindorf brennt

Eine Ballenpresse hat am Montag auf einem Feld zwischen Schweindorf und Hohlenstein Feuer gefangen.

Eine Ballenpresse ist zwischen Schweindorf und Hohlenstein in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Gerät am Montag gegen 18.45 Uhr Feuer gefangen. Grund dafür waren eine Verstopfung mit Stroh und Reibung bei der derzeit herrschenden Trockenheit, so der Polizeibericht.

41 Feuerwehrleute bei Brand von Ballenpresse im Einsatz

Durch den Brand wurden circa 1,5 Hektar des bereits abgemähten Feldes beschädigt, der Sachschaden beträgt 500 Euro. Das Feuer wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Elchingen, Neresheim, Kösingen und Dorfmerkingen, die mit insgesamt 41 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. (AZ)