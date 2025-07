Zwischen Kösingen und Schweindorf hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 46-Jährige am vergangenen Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der Kreisstraße mit seinem BMW-Motorrad. In einer Kurve kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. (AZ)

Schweindorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis