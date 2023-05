Nördlingen

vor 18 Min.

Schwerer Unfall in Nördlingen: 26-Jähriger überschlägt sich mehrfach

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in der Nördlinger Lerchenstraße ereignet.

Artikel anhören Shape

In der Lerchenstraße in Nördlingen hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Der Abschnitt zwischen Juze und Kreisverkehr war stundenlang gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen in Nördlingen ereignet. Dabei wurde eine Person nach Angaben der Polizei schwer verletzt. An einem Auto ist zudem ein massiver Schaden entstanden. Schwerer Unfall am Donnerstagmorgen in Nördlingen Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 26-Jähriger gegen 4.45 Uhr die Lerchenstraße von der Nürnberger Straße kommend in Richtung Kreisverkehr. Er kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach auf dem angrenzenden Bahndamm. Dabei wurde Buschwerk beschädigt. 12 Bilder Auto überschlägt sich in Nördlingen und wird komplett zerstört Foto: Dieter Mack Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten bei dem Mann starken Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Außerdem stellten sie fest, dass die Fahrerlaubnis des Mannes abgelaufen war. Da der 26-Jährige bei der Unfallaufnahme zunächst widersprüchliche Angaben machte, wurden ein Gutachter und ein Hundeführer der Polizei hinzugezogen. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall war. 25.000 Euro Schaden nach Unfall in Nördlingen Der Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus Nördlingen gebracht und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Feuerwehr Nördlingen war zu Bergungs- und Absperrmaßnahmen mit etwa 15 Personen im Einsatz. Die Lerchenstraße war für rund fünf Stunden für den Verkehr komplett gesperrt. Auch der Döderlein-Parkplatz konnte in dieser Zeit nicht befahren werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Themen folgen