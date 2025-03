Fußgängerin angefahren: Hubschrauber bringt 39-Jährige ins Krankenhaus

Eine Frau ist am Samstag schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen worden. Gegen 15.40 Uhr fuhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin in Nördlingen hinter einem Motorradfahrer auf den Zebrastreifen in der Kerschensteiner Straße zu. Zu diesem Zeitpunkt betrat eine 39-jährige Fußgängerin zusammen mit ihrem Mann den Zebrastreifen, um diesen zu überqueren. Der Motorradfahrer habe die beiden zwar spät erkannt, konnte aber noch vor dem Zebrastreifen anhalten.

Dessen Bremsmanöver erkannte die Pkw-Fahrerin laut Polizeiangaben jedoch zu spät, versuchte deshalb nach links auszuweichen und erfasste dabei frontal das Fußgängerpärchen. Die 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt und wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihr Mann wurde leicht verletzt. Laut den Beamten beträgt der Sachschaden etwa 2000 Euro. (AZ)