Trotz Schutzhelm: Mann verletzt sich beim Baumfällen schwer

Ein 75-Jähriger hat sich am Dienstag in Wallerstein bei Baumarbeiten schwere Verletzungen zugezogen. Der Polizei zufolge war er mit Baumarbeiten in einer Kleingartensiedlung beschäftigt und fällte eine etwa 17 Meter hohe Tanne. Während der Fällarbeiten schlug erst ein Ast gegen den Kopf des Mannes, was durch den Schutzhelm abgefangen werden konnte. Kurz danach lösten sich durch die herabfallenden Äste einige Dachplatten und fielen herab. Eine der Dachplatten fiel gegen den Kopf des Mannes und traf unglücklicherweise unterhalb des Helmes gegen den Kopf, sodass dieser einen Schädelbruch erlitt. Der Mann wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen und ärztlich versorgt. (AZ)

