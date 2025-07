Auto gegen Motorrad: 66-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Sonntag ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Marktoffingen unterwegs. An der Einmündung nach Birkhausen blinkte der Fahrer und ordnete sich fälschlicherweise nach links zum Abbiegen ein. Seine Beifahrerin wies ihn auf seinen Fehler hin, woraufhin der 21-Jährige unvermittelt wieder nach rechts zog und dabei einen Motorradfahrer übersah. Das Auto erfasste den 66-jährigen Motorradfahrer an der linken Fußraste, sodass er stürzte. Laut Polizeibericht erlitt der Motorradfahrer durch den Sturz eine offene Unterschenkelfraktur, sowie ein Beckentrauma und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 12000 Euro. Von der Feuerwehr Maihingen und der Feuerwehr Marktoffingen waren circa 23 Einsatzkräfte vor Ort und sicherten die Unfallstelle. (AZ)

