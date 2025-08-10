Kollision mit Biker: Radfahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Ein Unfall hat sich am Samstag bei Neresheim ereignet. Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer überquerte gegen 15.10 Uhr die Landesstraße 1080 im Bereich Hohenlohe. Hierbei übersah er laut Polizeiangaben einen auf der Landesstraße ordnungsgemäß fahrenden 30-jährigen Motorradfahrer, der von Beuren in Richtung Hohenlohe fuhr – die beiden kollidierten. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)

