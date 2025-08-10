Fahrlässige Körperverletzung – Rieser nach schwerem Unfall verurteilt

Icon Menü
Schwerer Unfall: Rieser wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt

Nördlingen

Ein 41-jähriger Autofahrer aus dem Ries verursachte einen schweren Unfall und verletzte dadurch zwei Menschen. Vor Gericht wollte er ein Fahrverbot verhindern.
Von Anna-Lena Schachtner
    • |
    • |
    • |
    Ein Fall von fahrlässiger Körperverletzung wurde am Amtsgericht in Nördlingen verhandelt. Dort wollte sich ein 41-jähriger Rieser gegen ein dreimonatiges Fahrverbot wehren. Der Mann hatte 2024 einen Autounfall verursacht und dadurch zwei Personen verletzt, erklärte Staatsanwalt David Patschorek. Demnach war der 41-Jährige damals auf der Kreisstraße bei Hohenaltheim unterwegs, als er eine Katze auf der Fahrspur sah. Um auszuweichen, fuhr der Mann auf die Gegenspur und kollidierte dadurch mit zwei entgegenkommenden Autos.

