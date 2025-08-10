Fahrlässige Körperverletzung – Rieser nach schwerem Unfall verurteilt

Ein Fall von fahrlässiger Körperverletzung wurde am Amtsgericht in Nördlingen verhandelt. Dort wollte sich ein 41-jähriger Rieser gegen ein dreimonatiges Fahrverbot wehren. Der Mann hatte 2024 einen Autounfall verursacht und dadurch zwei Personen verletzt, erklärte Staatsanwalt David Patschorek. Demnach war der 41-Jährige damals auf der Kreisstraße bei Hohenaltheim unterwegs, als er eine Katze auf der Fahrspur sah. Um auszuweichen, fuhr der Mann auf die Gegenspur und kollidierte dadurch mit zwei entgegenkommenden Autos.

Anna-Lena Schachtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis