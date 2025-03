Schwerer Verkehrsunfall bei Deiningen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag bei Deiningen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 42-Jähriger gegen 14.20 Uhr zwischen Deiningen und Fessenheim ein Auto. Dabei übersah er den Wagen einer 46-Jährigen, der entgegenkam.

Beide Fahrer versuchten noch jeweils nach rechts auszuweichen, konnten den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge jeweils auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert und kamen dort zum Stehen. In den Fahrzeugen war jeweils ein Mitfahrer.

Unfall bei Deiningen: Rettungshubschrauber bringt Frau schwer verletzt in Klinik

Die 46-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere innere Verletzungen und wurde unverzüglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und erlitten jeweils diverse Prellungen, die ebenfalls ärztlich versorgt wurden. Der Unfallverursacher war in seinem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mit technischem Gerät. Vor Ort waren die Wehren aus Deiningen, Grosselfingen, Möttingen und Reimlingen mit je 45 Einsatzkräften. Sie bargen die Verletzten und sicherten den Verkehr ab. Für etwa 1,5 Stunden musste die Staatsstraße gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.