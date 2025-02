Schwerlastkontrollen bei Fremdingen: Mehrere Verstöße festgestellt

Bei Schwerlastkontrollen bei Fremdingen sind am Donnerstag mehrere Verstöße festgestellt worden. Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr führte die Polizei die Kontrollen an der B25 durch. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Verkehrsverstöße fest. Es wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten im Bereich der Straßenverkehrsordnung und auch Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz geahndet. Da die beanstandeten Lkw-Fahrer überwiegend keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, mussten entsprechende Sicherheitsleitungen erhoben werden. (AZ)

Fremdingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis