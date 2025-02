100-jähriges Jubiläum des Männergesangvereins Schwörsheim

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe im Festjahr feierte die Sängerfamilie des Männergesangvereins Schwörsheim am 6. Februar 2025 ihr 100-jähriges Jubiläum. Der Abend begann mit dem gemeinsamen Lied "Lasst uns singen und lasst uns fröhlich sein", das eine heitere und festliche Stimmung verbreitete. Der 1. Vorsitzende des MGV, Thomas Bühlmeier, begrüßte alle Anwesenden herzlich und übergab das Wort an Bürgermeister Dietmar Höhenberger, der seine Glückwünsche in einer wohlwollenden Ansprache übermittelte. Der Männerchor und der Frauenchor des MGV setzten den Abend mit jeweils zwei eindrucksvollen Liedvorträgen fort. Dazwischen präsentierte der 1. Vorsitzende einen spannenden Rückblick auf die 100-jährige Vereinsgeschichte, der die Zuhörer in vergangene Zeiten entführte und die Höhepunkte der Vereinschronik beleuchtete. Auch der Verkauf der Festschrift hat begonnen, die zahlreiche interessante Details und Geschichten aus der 100-jährigen Geschichte des MGV enthält. Der Abend klang in gemütlicher Atmosphäre aus, während die Gäste alte Erinnerungen austauschten und gute Gespräche führten. Den musikalischen Höhepunkt des Abends bildete die mitreißende Zugabe des Männerchors, die von tosendem Applaus begleitet wurde und den offiziellen Teil der Feierlichkeiten abrundete. Es war ein rundum gelungenes Fest, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

