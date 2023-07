Schwörsheim

18:00 Uhr

Das sagt Gesundheitsminister Holetschek zu den Kliniken im Landkreis Donau-Ries

Plus Beim politischen Abend in Schwörsheim geht es um die Landtagswahl und um die Zukunft der Krankenhäuser. Der Minister lenkt den Blick auf das Pflegepersonal.

Von Bernd Schied

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat bei einem politischen Abend in Schwörsheim erklärt, dass er einer Krankenhausreform zulasten der ländlichen Räume keinesfalls zustimmen werde. Der CSU-Politiker und schwäbische Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Oktober versprach zudem, sich für mehr Ärztinnen und Ärzte einzusetzen und in den Pflegeeinrichtungen bessere Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten schaffen zu wollen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion am Rande der Veranstaltung nahm er die Sorge, durch die Reformbemühungen der Bundesregierung könnten die drei Kreis-Kliniken möglicherweise nur noch auf eine medizinische Grundversorgung ausgerichtet werden. "Die Häuser hier in der Region haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ich sehe da momentan keine Anzeichen für große Veränderungen", so der Gesundheitsminister. Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgesehene Einteilung in drei unterschiedliche Levels werde wohl in der angedachten Form nicht kommen. Eine höhere Gewichtung von Qualitätskriterien bei den medizinischen Leistungen im Zusammenhang mit der künftigen Finanzierung der Häuser sehe er für die Donau-Ries-Kliniken nicht als Problem.

